- Abrüstungsgespräche zwischen USA und Russland: "Ein neues Zeichen"

Rund einen Monat nach dem Gipfeltreffen von Joe Biden und Wladimir Putin treffen sich Vertreter der USA und Russlands erneut in Genf für Abrüstungsgespräche. Matthias Dembinski von der Hessischen Stiftung für Friedensforschung meint: "Es ist der Versuch, ein neues Zeichen zu setzen."

Unklar, ob es einen "Reset" geben wird

Ob es letztlich auch bei Joe Biden zu einem "Reset" wie beim Präsidentschaftsbeginn von Barack Obama kommen werde, müsse man abwarten, so Dembinski. Bei dem Treffen soll es um Fragen der "strategischen Stabilität" gehen, wie US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin bei ihrem Gipfeltreffen in Genf am 16. Juni vereinbart hatten. Die Gespräche finden in der US-Botschaft in Genf statt.

Gleichgewicht der Abschreckung

Mit strategischer Stabilität ist ein Gleichgewicht der Abschreckung gemeint: Für beide Seiten sind die Konsequenzen eines militärischen Schlags mit Atomwaffen so negativ, dass sie keinen Anreiz haben, einen solchen Konflikt zu beginnen. Die Gespräche gelten als wichtiges Signal für die globale Sicherheit. Grundlage ist das einzig noch verbliebene große Abkommen zur Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland: der atomare Abrüstungsvertrag New Start.