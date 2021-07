- Genfer Flüchtlingskonvention: "Massive Verstöße an den EU-Außengrenzen"

Vor genau 70 Jahren wurde die Genfer Flüchtlingskonvention beschlossen. Wer eine begründete Furcht vor Verfolgung hat, den dürfen die 146 Unterzeichnerstaaten nicht ausweisen. Der Europaabgeordnete Erik Marquardt (Grüne) zieht eine "verheerende" Bilanz.



Nach Meinung des Europaabgeordneten Erik Marquardt (Grüne) fällt die Bilanz nach 70 Jahren Genfer Flüchtslingskonvention verheerend aus. Es gebe "massive Verstöße an den EU-Außengrenzen".

Keine Wahrung der Menschwürde an Außengrenzen



Es gebe ein "Solidaritätsproblem", so Marquardt. Etwa würden ohne Not Menschen der Dunkelheit auf dem Meer ausgegeliefert. Es habe in weiten Teilen nichts mehr mit Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenwürde zu tun, was an den europäischen Außengrenzen passiere.

Genfer Flüchtlingskonvention: Grundpfeiler internationaler Zusammenarbeit

Einer der wichtigsten Grundpfeiler der internationalen humanitären Zusammenarbeit wurde am 28. Juli 1951 mit der Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet. Sie garantiert Menschen Schutz und Aufnahme, die in ihrem eigenen Land verfolgt werden. Die Konvention verpflichtet Aufnahmeländer zudem dazu, niemanden dorthin zurückzuschicken, wo ihm Verfolgung droht.

Die Konvention ist die Grundlage der Asylgesetze in aller Welt. 149 Staaten haben entweder die Konvention oder ihr Zusatzprotokoll unterzeichnet. In jüngster Zeit wird die Konvention wegen der hohen Zahl von Migranten und Flüchtlingen immer wieder kritisiert. Sie bezieht sich aber nur auf Verfolgte, nicht auf Menschen, die frustriert anderswo ein besseres Leben suchen.