dpa Bild: dpa

Di 27.07.2021 | 15:25 | Interviews

- Explosion in Leverkusen: Lösungsmittelabfälle verbrennen

Gegen 9:40 Uhr kam es im Tanklager eines Entsorgungszentrums in Leverkusen zu einer Explosion. Spielplätze sind gesperrt, Feuerwehr und Polizei warnen etwa vor dem Verzehr von Obst, so lange unsicher ist, welche Gifte möglicherweise in der Rauchwolke waren. Von Jörg Sauerwein