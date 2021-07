- Zutritt nur für Geimpfte: Veranstalter wollen Hausrecht umsetzen

Montgomery befürwortet Impfpflicht in bestimmten Berufen

In Frankreich sind in der vergangenen Woche Fakten geschaffen worden: Bestimmte Berufsgruppen im Gesundheits- und Pflegebereich müssen sich impfen lassen. Er halte das auch in Deutschland für richtig, sagt Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes.