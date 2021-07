- THW: "Sind nach wie vor sehr stark gefordert"

Die Lage in den Hochwassergebieten ist noch immer katastrophal. Bei den Aufräumarbeiten wird jede helfende Hand gebraucht. Vor Ort ist auch das Technische Hilfswerk. Laut THW-Vizepräsidentin Sabine Lackner sind in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz aktuell rund 3.500 Mitarbeiter im Einsatz.

Das sei etwa ein Viertel aller THW-Helfer bundesweit, so Lackner. "Am Nürburgring in Rheinland-Pfalz sind bis zu 5.000 Einsatzkräfte der verschiedenen Hilfeleistungsorganisationen untergebracht. Das ist natürlich auch etwas anderes als nach einem 12- bis 14-Stunden-Tag ins heimische Bett zurückzukehren."

Hohe Belastung für Helfer



Das THW achte stark auf seine Helfer und löse sie regelmäßig ab, sagt die Vizepräsidentin. Sie seien trainiert und ausgebildet und dennoch sei die Belastung im Einsatz für sie sehr hoch. "Es kommt ein emotionales Moment dazu", betont Lackner. "Viele Kameradinnen und Kameraden sind gleichfalls betroffen."

"Föderales System hat sich bewährt"





Zur Debatte um eine Veränderung des Katastrophenschutzes sagt Lackner: "Das föderale System […] hat sich grundsätzlich bewährt." Eine kritische Lage beginne immer lokal und sollte auch da zunächst "abgearbeitet" werden. Sie könne sich aber ein gemeinsames Kompetenzzentrum für Bund und Länder vorstellen, wie es der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, vorgeschlagen hat. "Ich halte das für eine gute Idee, ohne dass wir massive Grundgesetzänderungen bräuchten", so Lackner.