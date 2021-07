dpa Bild: dpa

Di 27.07.2021 | 07:25 | Interviews

- Weisgerber: "Schon viel erreicht beim Klimaschutz"

Der Weltklimarat arbeitet gerade an einem neuen Bericht und warnt vor der Erderwärmung. Was kann die Politik in Deutschland tun angesichts von Dürre und Starkregen? Es müsse in allen Bereichen vieles umgebaut werden, sagt Anja Weisgerber (CSU), Klimaschutzbeauftragte der Unions-Fraktion.