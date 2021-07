- Breitenbach zu afghanischen Helfern: "Menschen sind konkret bedroht"

Nach dem Abzug der Bundewehr aus Afghanistan sind noch immer viele einheimische Helfer in dem Land. Sie seien akut bedroht, sagt Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) und fordert mehr Unterstützung durch die Bundesregierung bei der Ausreise.



Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) hat die Bundesregierung aufgefordert, afghanischen Bundeswehr-Helfern den Weg nach Deutschland zu erleichtern. Das Problem sei gewesen, dass die Menschen sich selbst um ihre Ausreise hätten kümmern müssen: "Ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung hier eine stärkere Unterstützung anbietet - und dass es auch sehr schnell geht. Diese Menschen sind konkret bedroht, im Hier und Jetzt."

Breitenbach fordert konkrete Hilfe vor Ort

Für Breitenbach ist akute Hilfe nötig: "Von daher wäre es wichtig, dass vor Ort die Bundesregierung dafür sorgt, dass die Menschen in Afghanistan ihre Unterstützung, ihr Flugtickets, ihre Beratung, ihr Visum erhalten und dann sehr schnell nach Deutschland kommen können."

Zusammenarbeit von Bund und Ländern

Dort würden sie dann auf die Länder verteilt, so die Linken-Politikerin. Auch das müsse aber besser koordiniert werden. "Wir haben auch nochmal einen Brief an die Bundesregierung geschrieben, weil für uns Länder ist es auch ganz schwierig, wenn wir gar nicht genau wissen: Wer kommt jetzt eigentlich wann an? Das ist alles sehr schwierig und chaotisch organisiert und man könnte es tatsächlich einfacher machen - und das ist unser Wunsch."