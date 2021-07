- El-Ahmad: "Der CSD war immer politisch"

Besonders in der Pandemiezeit seien viele "safe spaces"– also Orte, an denen die queere Gemeinschaft physisch wie psychisch sicher vor Angriffen ist – in den Hintergrund gerückt, so El-Ahmad. Ebenso stiegen seit 2018 die Zahlen in Sachen Homo-, Trans-, Bi- und Queerphobie weiter, sagte der Aktivist: "In Berlin erst recht – gerade so eine tolerante, offene, liberale Stadt, gerade da passiert es." Er sagte, durch die Pandemie würden sich Agressionen anstauen, die dann an der queeren Community abgelassen würden. Der CSD gehöre auch deshalb auf die Straße – denn zwar machten die Menschen coronabedingt eine Pause, der Hass gegen Queers aber nicht.





El-Ahmad: CSD wieder politischer machen





El-Ahmad verteidigte die vergleichsweise strengen Regeln des diesjährigen CSD. Am Schluss sei wichtig, dass die Menschen auf die Straße gehen, was auch eine Chance sei, den CSD wieder politischer zu machen, so der Co-Organisator. "[Der CSD] war immer politisch, aber das Kommerzielle wurde immer wieder kritisiert." Die Re-Politisierung werde auch von der Community begrüßt, auch wenn man es nicht allen recht machen könne, so El-Ahmad. Für 2022 wolle man ebenfalls wieder auf die Straße gehen und ein noch besseres Hygienekonzept präsentieren.





CSD 2021 mit Maskenpflicht und Abstand





Geplant sind etwa 20.000 Demonstrierende. Auch die Polizei wird dabei sein und auf Abstände sowie die Maskenpflicht achten. Auf der Demo-Route wird es immer wieder politische Forderungen an speziellen Punkten wie beispielsweise dem Bundesrat geben, so El-Ahmad.