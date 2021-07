dpa/ Petros Giannakouris Bild: dpa/ Petros Giannakouris

Fr 23.07.2021 | 09:45 | Interviews

- Schon über 100 Corona-Fälle im Olympischen Dorf

Am Freitag starten die Olympischen Spiele in Tokio, trotz steigender Corona-Infektionszahlen in Japan. Für ARD-Korrespondentin Kathrin Erdmann sind aber weniger die Spiele die Gefahr, als vielmehr der sehr lockere Umgang vieler Japanerinnen und Japaner mit den Corona-Regeln.