Fr 23.07.2021 | 09:05 | Interviews

- Evangelische Kirche will queere Community um Vergebung bitten

Wenn die evangelische Kirche am Freitag zum traditionellen Gottesdienst am Vorabend des Christopher Street Days in Berlin einlädt, wird Landesbischof Christian Stäblein queere Menschen um Vergebung dafür bitten, dass sie von der Kirche über Jahrhunderte diskriminiert wurden.