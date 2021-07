- "Die Freundlichkeit von Bio vermochte es, dass sich Gäste öffnen"

TV-Entertainer Alfred Biolek ist am Freitag im Alter von 87 Jahren in Köln gestorben. Er hat das Format Talk- und Koch-Show in Deutschland deutlich mitgeprägt, sagte sein Wegbegleiter und ehemals leitender Redakteur der Sendung "Boulevard Bio", Klaus Michael Heinz. Biolek war nett zu seinen Gästen – und die öffneten sich ihm gegenüber.



Biolek war privat nicht zwingend anders als in seinen Sendungen: authentisch, mit Gastgeber-Attitüde, so Heinz. Der TV-Profi hat privat einen Kunstsalon betrieben, in dem sich allerlei interessante Menschen begegnen konnten. Biolek habe für die Runde gekocht und sie unterhalten und diese Idee dann ins Fernsehen gebracht.



Heinz: Bei Biolek haben sich die Leute geöffnet



Der TV-Moderator war "nett und freundlich" zu seinen Gästen – aber man nahm ihm das regelrecht übel, so Heinz. Besonders brisant war es, als 1996 der damals schon umstrittene Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) in Bioleks Sendung zu Gast war – ein Novum, denn Kohl hatte zuvor noch nie eine Unterhaltungssendung besucht. "Die Freundlichkeit von Bio [Alfred Bioleks Spitzname, die Red.] vermochte es, dass die Gäste dann sich aufmachen und Sachen sagen, die sie vielleicht nicht vorhatten oder die sie dann aber auch nicht hinterher bereuen mussten", so Heinz. "Sie haben sich geöffnet, weil Bio eben ein Gastgeber war – und freundlich."



Biolek habe nicht die Fernseh-Talkshow erfunden, aber das Format in Deutschland maßgeblich mitgeprägt, sagte sein Wegbegleiter. Ebenso hat er immer wieder jungen, frischen und auch schrägen Menschen eine Bühne gegebene – beispielsweise holte Biolek die britischen Komiker von Monty Python's Flying Circus nach Deutschland.