dpa/ picture alliance/ Sven Hoppe Bild: dpa/ picture alliance/ Sven Hoppe

Fr 23.07.2021 | 07:05 | Interviews

- Drei Berliner Impfzentren impfen ohne Termin

Von 14 bis 17 Uhr kann man sich täglich am ehemaligen Flughafen Tegel, auf dem Messegelände und im Erika-Hess-Eisstadion impfen lassen. Auch in Brandenburg gibt es solche Angebote. Das sei gut, meint Timo Ulrichs, Epidemiologe an der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften - denn es gehe um einen "Wettlauf mit der Delta-Variante".