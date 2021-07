- Wie der Einzelhandel die Impfkampagne unterstützen soll

In Berlin steigen die Inzidenzzahlen, viele nehmen ihre Zweitimpfung nicht mehr wahr und die Delta-Variante greift um sich. Für Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, wäre der Einzelhandel ein guter Ort, die Impfkampagne wieder stärker ins Rollen zu bringen.

Busch-Petersen sagte, dass man in der jetzigen Phase vor allem auch Mitarbeiter motivieren wolle, sich impfen zu lassen. Der Handel soll nicht noch einmal dieselben Schwierigkeiten durchmachen wie in den vergangenen Monaten. Das Möbelhaus IKEA in Berlin-Lichtenberg gehe hier einen Schritt voran – dort werden seit kurzem Drive-In- beziehungsweise Walk-In-Impfungen angeboten, also Impfungen ohne Termin.



Erst Testzentren, dann Impfzentren im Einzelhandel





Busch-Petersen befürwortet das Impfen an Punkten des Einzelhandels. "Wir haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, ruck-zuck Testzentren bei uns im Handel zu integrieren", so der Geschäftsführer. Genau so könne man nun auch mit dem Impfen verfahren und auf Nebenflächen die Menschen gegen Covid19 immunisieren.





Busch-Petersen wünscht sich "Impfsonntage" für regionalen Handel





Der Vertreter des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg sagte, man müsse sich selber einbringen und dürfe nicht alles der Politik und Verwaltung überlassen. "Überall wo sich Bürger oder auch Unternehmen selber mit einbringen, ist die Chance schon größer, dass was klappt", sagte Busch-Petersen. Diese Public-Private-Partnership sei in anderen Ländern schon viel gängiger. Beispielsweise habe man in New York zu Beginn des Jahres überall Angebote für Impfungen vor Ort in den Supermärkten gesehen. Er schlägt zudem vor, dass es "Impfsonntage" gibt – die Geschäfte dürften dann am Sonntag öffnen, wenn sie auch impfen.