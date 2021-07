- Zehnter Jahrestag der Anschläge in Oslo und auf Utøya

Am 22. Juli zündete der rechtsextreme Terrorist Anders Behring Breivik im Osloer Regierungsviertel eine selbstgebaute Bombe und tötete damit acht Menschen. Anschließend fuhr er zur Insel Utøya, wo die Jugendorganisation der Sozialdemokraten (AUF) ihr jährliches Zeltlager veranstaltete. Er schoss wahllos auf die Teilnehmer. In den 92 Minuten bis zu seiner Festnahme nahm er 69 überwiegend jungen Menschen das Leben. Seine jüngsten Opfer waren 14 Jahre alt.



In den Jahren nach dem 22. Juli 2011 wurde in Norwegen vor allem der Polizeieinsatz diskutiert. Es gab zu viele Pannen, die Menschenleben kosteten. Die Polizei hatte keine Hubschrauber, keine Boote, die Einsatzkräfte konnten nicht miteinander kommunizieren - und bei all dem saß nur eine Person in der Operationszentrale, die zwei Anschläge und hunderte Notanrufe koordinieren musste. Daraus hat man gelernt. "Die norwegische Polizei wurde personell aufgestockt", versichert Thor Kleppen Séttem, Staatssekretär im Justizministerium. Die Bereitschaftstruppen seien verstärkt worden, es gebe nun Helikopter, und es werde viel mehr geübt. Außerdem seien die Regierungsgebäude in Oslo nun besser gesichert.



Anders Behring Breivik wurde zur norwegischen Höchststrafe verurteilt: 21 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Er sitzt isoliert in drei Zellen im Gefängnis von Skien. Bis heute hat er seine Taten, die er mit einer Furcht vor der Islamisierung der westlichen Welt begründet, nicht bereut.

Quelle: dpa, 21.07.2021