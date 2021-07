dpa/ Boris Roessler Bild: dpa/ Boris Roessler

Mi 21.07.2021 | 07:05 | Interviews

- Wiederaufbau in Rheinland-Pfalz eine "Mammutaufgabe"

Am Mittwoch will die Bundesregierung eine erste Soforthilfe in Höhe von 400 Millionen Euro für die von den Überschwemmungen betroffenen Gebiete beschließen. Man sei beim Wiederaufbau dringend auf Unterstützung in Form von Geld, Material und Personal angewiesen, betont Daniela Schmitt (FDP), Wirtschaftsministerin von Rheinland-Pfalz.