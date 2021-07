- Aktivist Mboro: Kolonialismus-Debatte ist unglaubwürdig

Das Humboldt Forum ist ambitioniert – aber auch sehr umstritten. Nicht nur wegen der Schlossfassade, sondern wegen der Exponate aus kolonialer Raubkunst. Mnyaka Sururu Mboro von der Initiative "Berlin Postkolonial" protestiert dagegen und will alternative Führungen anbieten.

"Heute ist ein Trauertag für mich", sagte Mboro. Die Eröffnung erinnere ihn an den gewaltvollen Tod seiner Vorfahren unter dem deutschen Kolonialismus. "Dieses Schloss ist das Schloss für die Kolonialherren gewesen", so der Aktivist. Auch deshalb sei das Humboldt Forum für ihn als ein Ort der Debatte über den deutschen Kolonialismus nicht glaubwürdig. Es passiere zu wenig, so Mboro, es gebe keine Kooperation mit den einst kolonialisierten Ländern.

Mboro: Raubkunst gehört Nachfahren der Kolonialisierten





Er plane selbst eine Führung – eine Anti-Kolonialismus-Führung, sagte Mboro. Dabei werde es darum gehen, "wie viel Blut an diesen Objekten klebt, die dort ausgestellt werden." Er sagte, er erwarte vom Humboldt Forum eine Entschuldigung – und man wolle die geraubten Objekte zurückhaben: "Es gehört den Nachfahren der Kolonialisierten in Afrika."





Initiative will zentrales Denkmal für Opfer des Kolonialismus





"Berlin Postkolonial" fordere schon seit langem ein zentrales Denkmal, einen Lern- und Erinnerungsort. Er wünsche sich, dass dadurch mehr Menschen hierzulande wissen, was während des deutschen Kolonialismus in Ländern des afrikanischen Kontinents passiert ist – vor allem über den Völkermord an den Herero und Nama, sagte Mboro. Auch eine Entschuldigung fehle ihm noch: "Wie kann man sich versöhnen, wenn man sich nicht entschuldigt?"