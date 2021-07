- Barley: "Selbst für Orban eine andere Dimension"

Die EU-Kommission veröffentlicht ihren Jahresbericht zur Rechtsstaatlichkeit in den 27 EU-Staaten. Die Sorgenkinder: Ungarn und Polen, nicht erst seit den neuesten Enthüllungen rund um Spähsoftware. Katarina Barley (SPD), Vizepräsidentin des EU-Parlaments, fordert die EU-Kommission zum Handeln auf.



Spähsoftware gegen Journalisten und Politiker. Die EU-Kommission ist entsetzt. Völlig inakzeptabel, und ein Verstoß gegen alle Werte und Regeln der Medienfreiheit, hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) gesagt. Vor allem Ungarn ist da wieder in den Fokus gerückt.

Da passt es, dass die Kommission am 20. Juli ihren Bericht zur Rechtsstaatlichkeit in der EU veröffentlicht. Ungarn, auch Polen, dürften darin schlecht abschneiden, angefangen von einer hoch umstrittenen Justizreform in Polen, über diskriminierende Gesetzgebung gegenüber homosexuellen oder transsexuellen Menschen in Ungarn. Und jetzt womöglich eben Ausspähungen.

EU-Kommission müsse handeln

Katarina Barley (SPD), Vizepräsidentin des EU-Parlaments, haben diese neuen Enthüllungen entsetzt: "Das war ein Schock. Wir sind aus Ungarn einiges gewöhnt, (…) aber das ist selbst für Orban eine andere Dimension.“ Was geschieht nun? "Am Ende handeln muss die Kommission. Ich hoffe, dass jetzt mehr passiert“, sagt Barley.



Aber was ist mit Sanktionen? Bei den Wiederaufbauhilfen habe man bereits angesetzt. Diese wurden gestoppt. "Da gehen viele Gelder in die Taschen von Viktor Orban und seinen Kumpels“, so Barley. Mehr Druckmittel als die Kommission zu verklagen, habe das Parlament ohnehin nicht: "Das ist aber schon ein sehr scharfes Schwert."