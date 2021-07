Hochwasser in Deutschland

Das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat in vielen Gebieten tiefe Schneisen der Zerstörung geschlagen. Auch in Oberbayern und Sachsen kämpfen die Menschen mit den Fluten. Auf dieser Seite fasst Inforadio aktuelle Berichte zum Thema zusammen.