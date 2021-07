- Rückversicherer: "Die Dimension ist schon überraschend gewesen"

Das Hochwasser im Westen Deutschlands hat enorme Schäden hinterlassen. Viele Menschen haben in Sekunden alles verloren – und viele könnten finanziell auf den Schäden sitzenbleiben. Für den Klimaexperten der Münchener Rück, Ernst Rauch, sind künftig vor allem Kommunen und die Hausbesitzer in der Pflicht.

Zerstörte Häuser, kaputte Straßen, Brücken, Zugstrecken. Und während viele Menschen in Bayern angesichts steigender Pegel noch bangen, hat das große Aufräumen begonnen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Kanzlerin Angela Merkel und ihr Finanzminister haben Soforthilfen angekündigt. Und dann auch ein Aufbauprogramm.

Aber für viele, die gerade ihre Existenz verloren haben, geht es erstmal darum: Habe ich eine Versicherung, was deckt die ab und wie schnell bekomme ich Geld? Die Münchner Rück, inzwischen Munich Re ist der größte Rückversicherer in Deutschland und Ernst Rauch deren Chef-Klimatologe. Er sagt: "Die Dimension ist schon überraschend gewesen." Insbesondere, was die Opferzahlen angehe.

Eindeutiger Trend in Deutschland



Allerdings sehe man einen deutlichen Trend in Deutschland bei solchen Unwetterschäden. Daher sei es aus Sicht der Versicherungswirtschaft nicht überraschend gekommen. Man könne noch nicht genau beziffern, wie hoch die Schäden sein werden.

Eine Elementarversicherung für solche Ereignisse sollte jeweils von der Lage abhängig sein, sagt Ernst Rauch. Bei einer Pflichtversicherung, wo jeder das gleiche bezahlen würde, fehlten dagegen die Anreize. Man müsse sich in Zukunft anpassen. Da seien die Kommunen aber auch die Hausbesitzer in der Pflicht, so Rauch.