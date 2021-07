- Berlin startet Pilotprojekt für "Lolli-Pool-Tests"

In dieser Woche startet ein Pilotprojekt der Berliner Bildungsverwaltung, wie gut Kinder in Kitas und Grundschulen mit sogenannten "Lolli-Pool-Tests" zurechtkommen. Aus Sicht von Kita-Landeselternsprecherin Anja Kettgen-Hahn hätte man aber auch bestehende Pilotprojekte heranziehen können.

Schulen und Kitas so lange wie möglich offenhalten, das ist wohl der größte Wunsch der meisten Eltern, angesichts der wieder steigenden Corona-Inzidenzzahlen. Da für die ganz Kleinen Impfen bisher nicht infrage kommt, ist testen umso wichtiger. Und damit das besser klappt, startet die Berliner Bildungsverwaltung heute ein Pilotprojekt für Kitas, den sogenannten "Lolli-Pool-Test“.

Dabei muss jedes Kind nur an einem Wattestäbchen lutschen, und alle werden dann gemeinsam - quasi im Pool - ausgewertet. Erst bei einem positiven Ergebnis werden die Kinder dann einzeln getestet. Als PCR-Test sind sie genauer und zudem leichter anzuwenden.

Ergebnisse aus anderen Ländern nutzen!

Für Anja Kettgen-Hahn, Vize-Chefin im Landeselternausschuss Kita Berlin, kommt dieses Pilotprojekt zu spät: "Es wirft die Frage auf, warum nicht auf Ergebnisse aus anderen Ländern zurückgegriffen wird.“ In Nordrhein-Westfalen und in Freiburg beispielsweise seien bereits solche Pilotprojekte durchgeführt worden, mit guten Ergebnissen zur Sinnhaftigkeit der Anwendung. Somit hätte man in Berlin schon flächendeckend diese Teststrategie anwenden können.

Bei der Impfquote bei den Erzieherinnen und Erziehern sei man mit 70 Prozent auf einem guten Weg. Dass Kitas wieder geschlossen würden, dass bereite den Eltern große Sorgen, sagt Kettgen-Hahn. Es wäre "verheerend für die frühkindliche Bildung". Die Pool-Testung sei ein Element dies zu verhindern, aber auch die Luftfilter, sagt Kettgen-Hahn.