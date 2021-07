- Großbritannien: "200.000 tägliche Neuinfektionen möglich"

In England fallen ab sofort fast alle Corona-Regeln weg. Das heißt: Keine Maskenpflicht, keine Abstandsregeln, keine Besucher-Obergrenze bei Veranstaltungen. Es könne sein, dass die Infektionszahlen bis Ende August oder Anfang September stark ansteigen, sagt Gesundheitsexpertin Katharina Hauck vom Imperial College in London.

Die Politiker müssten eine schwierige Gratwanderung leisten, so Hauck. "Wir sehen natürlich, dass jetzt viel weniger Coronapatienten schwer erkranken." Es gebe auch weniger Todesfälle. Aber wenn man unter verschiedenen Annahmen durchspiele, wie sich die Pandemie entwickelt, sei es durchaus möglich, dass es demnächst bis zu 200.000 Neuinfektionen pro Tag gibt.

Schwer berechenbare Faktoren





Diese wissenschaftlichen Berechnungen seien aber vorsichtig zu bewerten, sagt die Gesundheitsexpertin. "Wir wissen nicht genau, wie effektiv die Impfstoffe sind. Und selbst ganz kleine Unterschiede in unseren Annahmen, wie effektiv die sind, bedeuten dann ganz große Unterschiede in den Projektionen." Außerdem sei das Verhalten der Menschen schwer vorherzusagen, so Hauck.

Einige Regeln bleiben



Dennoch sei dieser Montag für viele Briten ein "Freiheitstag", wie es Premierminister Boris Johnson angekündigt hatte, sagt Hauck. Das Arbeiten zu Hause werde langsam aufgehoben und man könne auch wieder in Clubs gehen. "Wir haben immer noch 'Test and Trace'", erklärt die Gesundheitsexpertin. Es werde viel getestet - etwa in den Schulen und am Arbeitsplatz. "Und es ist immer noch die gesetzliche Auflage, sich zu isolieren, wenn man aufgefordert wird vom Gesundheitsamt." In manchen Städten gelte in öffentlichen Verkehrsmitteln auch wieder eine Maskenpflicht, so Hauck - genauso wie in den Filialen einiger großer Supermarktketten.