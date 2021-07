- Warnung auf vielen Kanälen zum Schutz aller

Überschwemmungen in mehreren Teilen Deutschlands führen zu dem bis dahin größten Katastropheneinsatz in der Geschichte der Bundeswehr. Rund 20.000 Soldaten evakuieren von Überschwemmungen bedrohte Orte, befüllen Sandsäcke, nachdem Deiche brachen. Betroffen sind unter anderem Anrainer von Elbe und Donau in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein sowie Bayern.

Die Kosten in Deutschland und den Nachbarstaaten belaufen sich auf rund zwölf Milliarden Euro, nach Angaben des Bundesinnenministeriums melden die betroffenen Bundesländer einen Schaden von 6,6 Milliarden Euro. Insgesamt sterben mindestens 25 Menschen, die meisten in Tschechien. In Deutschland sterben laut einem 2014 veröffentlichten Bericht des Gemeinsamen Melde- und Lagezentrums (GMLZ) insgesamt 14 Menschen.