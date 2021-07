- Das transatlantische Bündnis in der Ära Merkel

Es ist voraussichtlich Angela Merkels letzter Besuch als Bundeskanzlerin in den USA – geprägt wird er vom positiven Verhältnis zum US-Präsidenten Joe Biden. Doch es gab und gibt auch erhebliche Reibungspunkte zwischen den Partnern, sagt Anna Kuchenbecker, Außenpolitik-Expertin beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

Merkel hat eine lange Amtszeit hinter sich, hat viel erlebt, darunter nun mit Joe Biden einen vierten US-Präsidenten. Wichtig sei nun zu klären: wie geht es nach der Ära Merkel zwischen beiden Regierungen weiter, so Kuchenbecker. Unklar sei, was an konkreten Ergebnissen von Merkels Besuch zu erwarten ist. Schwerpunkte werden auf den Themen Russland und der Pipeline NordStream2 sowie dem Umgang mit China liegen.





Kuchenbecker: Merkel respektiert, aber sorgte auch für Irritationen





Die Belebung des transatlantischen Bündnisses bedeute nicht, so die Außenpolitik-Expertin, dass nun alles werde "wie früher". "Was in den USA nicht besonders gut angekommen ist, ist, dass Angela Merkel die treibende Kraft war hinter dem EU-Investitionsabkommen mit China." Dies sei kurz vor Bidens Amtsantritt passiert, die Amerikaner hätten sich gerne abgestimmt, so Kuchenbecker. Ebenso sorgten Merkel und Frankreichs Präsident Macron für Irritationen, als sie einen eigenen Gipfel mit Putin wollten.





US-Regierung sondiert Pläne der deutschen Regierung nach Merkel





Die Biden-Administration versucht, sich auf die Zeit nach Merkel vorzubereiten. Kuchenbecker sagte, derzeit deute sich eine schwarz-grüne Koalition nach den deutschen Bundestagswahlen im Herbst an. Unter einer möglichen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock könnten dann auch andere Tönen gegenüber Russland und China angeschlagen werden.