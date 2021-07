dpa/ AP/ Markus Schreiber Bild: dpa/ AP/ Markus Schreiber

Do 15.07.2021 | 06:25 | Interviews

- Ex-US-Botschafter: "Enge Abstimmung mit Deutschland ist für uns sehr wichtig"

Die Bundeskanzlerin trifft – voraussichtlich das letzte Mal in ihrer Amtszeit – auf einen US-Präsidenten. Merkel und Biden wollen beide einen Neuanfang in den transatlantischen Beziehungen, doch China und die Pipeline NordStream2 werden auch für Debatten sorgen, sagt der ehemalige Botschafter der USA in Deutschland, John Kornblum.