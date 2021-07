- Proteste auf Kuba: "Ein Ausbruch der Unzufriedenheit"

Seit dem Wochenende gibt es Proteste auf Kuba - ein Mensch starb dabei. Der Aufstand habe sich schnell über die Sozialen Netzwerke verbreitet, sagt Kuba-Experte Günther Maihold. Er sei "ein Ausbruch der Unzufriedenheit, der Ermüdung angesichts fehlender Lösungen im Alltag".



Kuba-Experte Günther Maihold von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht in den landesweiten Protesten in dem Land "einen Ausbruch der Unzufriedenheit, der Ermüdung angesichts fehlender Lösungen im Alltag".

Protest nicht von langer Hand geplant

Der Aufstand sei wenig koordiniert entstanden, habe sich aber schnell verbreitet über die Sozialen Medien. Es gebe "keine Kerngruppe, die das alles von langer Hand vorbereitet hat", so Maihold. Insgesamt gebe es in Kuba inzwischen eine breitete Opposition bis in die Kulturszene und in die Jugend hinein.

Unmut über die schlimmste Wirtschaftskrise seit 30 Jahren

Am Sonntag waren in Kuba tausende Menschen auf die Straße gegangen - aus Unmut über die schlimmste Wirtschaftskrise seit 30 Jahren. Auch an den folgenden Tagen gab es Proteste. Ein Mann sei am Montag bei einer Demonstration in einem Vorort von Havanna gestorben, teilte die staatliche Nachrichtenagentur mit. Mehrere Bürger und Sicherheitsbeamte seien verletzt worden.