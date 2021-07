imago images/ Travel-Stock-Image Bild: imago images/ Travel-Stock-Image

Mi 14.07.2021 | 09:05 | Interviews

- 15 Jahre Integrationsgipfel – wo stehen wir?

Vor 15 Jahren fand der erste Integrationsgipfel statt – mit 86 Teilnehmenden inklusive Kanzlerin Merkel. Was hat der Gipfel bewirkt, welche Erwartungen haben sich erfüllt, was wirkte rückblickend nur als Symbolpolitik? Darüber haben wir mit Aiman Mazyek gesprochen, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland.