Di 13.07.2021 | 16:05 | Interviews

- Brände in Kalifornien: "Wasserversorgung ist entscheidend"

Am Fuß der Rocky Mountains steht derzeit eine Fläche von 32 Quadratkilometern in Flammen. Das Feuer sei in dieser Landschaft zwar natürlich, sagt der Feuerökologe Johann Georg Goldammer. Durch den Klimawandel seien die Bedingugen nun aber so, dass ganzjährig Feuer begünstigt werde.