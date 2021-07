- Frankreich führt Impfpflicht für Gesundheitspersonal ein

In Frankreich müssen sich auf Anweisung von Präsident Emmanuel Macron alle Mitarbeiter in der Pflege bis zum 15. September gegen das Coronavirus impfen lassen. Wer sich nicht an die Frist bis Mitte September halte, müsse mit Sanktionen oder Geldstrafen rechnen. Macron kündigte in einer Fernsehansprache am Montagabend außerdem Corona-Pässe an, mit denen Restaurants, Einkaufszentren und andere öffentliche Einrichtungen besucht werden können. Für einen solchen Pass müssen die Menschen entweder vollständig geimpft sein, einen aktuellen negativen Test vorlegen oder beweisen, dass sie sich von einer Corona-Infektion erholt haben.



Die meisten europäischen Staaten haben bisher keine Impfpflicht verhängt. Italien erklärte die Impfung jedoch für Mitarbeiter des Gesundheitswesens und für Apotheker für obligatorisch; wer sich nicht impfen lässt, riskiert eine Suspendierung vom Arbeitsplatz oder eine Gehaltskürzung. In Dänemark ist in Restaurants und bei öffentlichen Veranstaltungen ein digitaler Ausweis erforderlich, aus dem hervorgeht, dass der Inhaber vollständig geimpft ist oder kürzlich negativ getestet wurde.



(Quelle: dpa, Stand 13.07.2021)