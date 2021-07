- acatech-Vizepräsident: E-Mobilität ist mehr als nur Elektroautos

Wie blicken die Menschen in Deutschland auf die Mobilitätswende? Das hat die Umfrage "Mobilitätsmonitor 2021" des Instituts für Demoskopie Allensbach versucht herauszufinden. Vor allem alltagspraktische Fragen beschäftigen die Menschen, sagte Thomas Weber, Vizepräsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech).

Das Thema Klimaschutz sei laut "Mobilitätsmonitor 2021" fest verankert – die Menschen in Deutschland wissen, so Weber, dass dieser die "größte globale Herausforderung" ist. Aber: sie wollen keine Fahrverbote, sondern setzen Hoffnung auf technologischen Fortschritt. E-Mobilität spiele in der Vorstellung der Befragten eine zentrale Rolle, dies zu erreichen – doch nur ein geringer Teil wolle sich dafür ein E-Auto kaufen, so Weber.





Weber: E-Mobilität ist mehr als E-Auto





Das läge auch daran, dass die Befragten noch zu wenig Informationen oder Geld für ein E-Auto hätten. Ebenso seien sie skeptisch, wie lange die Batterie reiche, wo man sie als nächstes zügig aufladen könne. Diese Fragen und auch, woher der Strom für die E-Fahrzeuge komme, müsse man erst einmal klären. Die Mobilität der Zukunft sei aber breiter gefächert als nur das E-Auto, sagt Weber. Auch das Elektrofahrrad und der Zugverkehr haben an Zuspruch gewonnen; Modellversuche müssten jetzt zeigen, wie eine noch kleinteiligere und digital gestützte Verknüpfung funktioniere.





Mobilitätswende eng mit Klimaschutzzielen verbunden



Der Vizepräsident der acatech sagte, man müsse nun weg von den Debatten um Technik und Grenzwerte, hin zu den alltäglichen und praktischen Belangen der Menschen. Nur so ließe sich die Mobilitätswende und damit auch die Klimaschutzziele einhalten.