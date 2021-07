- Bürgermeister von Schwedt: "Stadt ist im Schockzustand"

In dieser Woche sollte das Schwedter Spaßbad "Aquarium" nach der Sanierung wieder öffnen. Am Sonntag stürzte das Dach komplett ein. Dass niemand verletzt wurde, sei ein großes Glück im Unglück, sagt der Bürgermeister Jürgen Polzehl.



Er sei tief betroffen von dem Vorfall, so Polzehl. Das Bad habe für das Schwimmenlernen, den Gesundheitssport und die Freizeit in Schwedt und in der gesamten Region eine bedeutende Rolle. Die Vorfreude auf die Wiedereröffnung sei groß gewesen.

Zusammenhang zwischen Renovierung und Einsturz unklar

Man müsse nun abwarten, bis die Halle begehbar sei und Fachleute die Ursache für den Einsturz herausfinden können. Die Arbeiten mit schwerem Gerät seien am letzten Mittwoch abgeschlossen worden. In dem Sportbad würden die alten Fließen entfernt und neue verlegt. "Das müsste ein Dach eigentlich aushalten", sagt Polzehl.

Besonders die Kinder, die in den Sommerferien nun kein Spaßbad nutzen können, treffe der Schaden hart. Es gebe lediglich eine Flussbadestelle, an der man sich beim heißen Temperaturen erfrsichen könne. Klar sei, dass das Bad wieder vollständig errichtet werde, betont der Bürgermeister.