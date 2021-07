- Syrien-Experte kritisiert: Hilfen stützen auch extremistisches Bündnis

Nach zähem Ringen hat sich der UN-Sicherheitsrat darauf geeinigt, die Syrien-Hilfen fortzusetzen. Auch die Menschen in der Provinz Idlib sollen versorgt werden – doch damit würde indirekt der Extremismus unterstützt, sagte Syrien-Experten Günter Meyer von der Universität Mainz.

Meyer zeigte sich erfreut über die Einigung, die im UN-Sicherheitsrat auch mit der Zustimmung Russlands erwirkt wurde: "Was hier passiert ist, das könnte richtungsweisend werden für die gesamte geostrategische Entwicklung zwischen den USA und Russland in der Zukunft." Dem vorausgegangen war das Gespräch zwischen US-Präsident Biden und Russlands Machthaber Putin im Juni in Genf. Die Entscheidung sei damit auch ein weiterer Schritt zu kleineren, diplomatischen Entspannungen zwischen den Mächten, so Meyer. "Das hätte niemand vorher erwartet."



Provinz Idlib wird von Extremisten kontrolliert



Das Leben in Syrien beschreibt eine arabische Tageszeitung in London als "die Hölle auf Erden für die Syrier unter der dschihadistischen Ideologie von Hai'at Tahir asch-Scham", so Meyer. Dabei handelt es sich um ein extremistisch-islamistisches Bündnis, das jene Zeitung als "Kopie von al-Quaida" bezeichnete. Jene Gruppe kontrolliert größtenteils die Region Idlib, in die die UN-Hilfsgüter nun gebracht werden sollen. Das Bündnis übe eine "diktatorische Koontrolle über sämtliche Lebensbereiche" aus so Meyer. Die Hilfslieferungen der UN unterstützten dieses Regime, kritisierte der Syrien-Experte.





Syrien: Geostrategische Machtkämpfe zwischen USA und Russland



60 Prozent der syrischen Bevölkerung leide wiederum unter dem Assad-Regime an Hunger, so Meyer. Grund seien vor allem die Sanktionen von EU und USA gegen Syrien. Hier gebe es aber keine geplanten Hilfslieferungen. Die Entscheidung am Freitag sei jedoch ein Signal, dass ein "Kompromiss zwischen USA und Russland als den beiden wichtigsten Akteuren" gefunden werden kann.