G20-Finanzminister beraten in Venedig über Mindeststeuer

Bei einem Treffen in Venedig wollen die G20-Finanzminister am Freitag eine globale Mindeststeuer für Unternehmen beschließen. Dies sei ein wichtiger Schritt, um Steuergerechtigkeit näher zu kommen, sagt die Volkswirtin Dominika Langenmayr.



Die geplante Mindeststeuer sei ein wichtiger Schritt, um globaler Steuergerechtigkeit näher zu kommen, so die Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Sie ziehe eine Untergrenze in der Belastung und stelle sicher, dass alle Unternehmen zumindest 15 Prozent Steuern zahlen – unabhängig davon, wo sie aktiv seien.

EU braucht Einstimmigkeit in Steuerfragen

Irland, Ungarn und Estland stimmen der Mindeststeuer bisher nicht zu. Es sei im Grunde kein Problem, wenn einige Länder nicht mitmachten, erklärt Langenmayr. Denn die Mindeststeuer gebe anderen Ländern die Möglichkeit, Steuern nachzuerheben, wenn ein Land dies nicht tut. Allerdings brauche es in der EU eigentlich Einheitlichkeit in Steuerfragen. Möglicherweise ließen sich Irland, Ungarn und Estland durch Zugeständnisse in anderen Bereichen überzeugen, vermutet die Professorin für Volkswirtschaftslehre.

Länder mit niedrigen Steuersätzen würden aber auch künftig nach Wegen suchen, ihren Standortfaktor zu erhalten, sagt Langenmayr. Kleinere Schwellenländer könnten sich nicht so hohe Unternehmenssteuern leisten wie Länder mit großen Märkten und gut ausgebildeten Arbeitskräften. "Man sollte diesen Ländern auch einen gewissen Spielraum lassen, steuerlich attraktiver zu sein, als jetzt zum Beispiel Deutschland." Wichtig sei vor allem, dass man den bisherigen Null-Steuer-Oasen einen Hebel vorschiebe.