Fr 09.07.2021 | 09:05 | Interviews

- Jugendpsychologe: "Wir müssen dazulernen"

Eine Recherche von rbb24 hat ergeben, dass junge Menschen in Berlin in der Corona-Pandemie immer häufiger sedierende Drogen nutzen. Oft sind es Medikamente in Kombination mit Alkohol oder Cannabis. Tobias Hellenschmidt, Leitender Oberarzt für Jugendpsychiatrie am Vivantes-Klinikum, sieht eine deutliche Zunahme an Therapieanfragen.