- Finanzexperte: "Ein guter Tag für die Steuergerechtigkeit"

Am 9. Juli wollen sich die Finanzminister der G20 auf eine weltweite Steuerreform einigen. Tech-Giganten wie Google und Facebook müssten dann deutlich mehr Steuern zahlen. Für den Europaabgeordneten und Finanzexperten, Sven Giegold (Die Grünen), ein längst überfälliger Schritt. Aber er wünscht sich noch mehr.



Sie klingt eher unsexy, diese Reform, die da am Wochenende in Venedig ansteht, immerhin vor spektakulärer Kulisse. Dabei geht es um eine globale Mindeststeuer. Aber: sie ist eine Revolution, eine Zeitenwende in der Steuergerechtigkeit.

Die G20-Finanzminister wollen bei ihrem Treffen in der Lagunenstadt beschließen, dass künftig die ganz großen internationalen Unternehmen mindestens 15 Prozent Steuern auf ihre Gewinne zahlen müssen. Und zwar dort, wo sie anfallen. Das ist neu, denn bisher sind gerade Tech-Riesen wie Google, Amazon oder Facebook häufig fast ohne Steuern davongekommen.

Ziel: europäischer Mindeststeuersatz



Sven Giegold sitzt für die Grünen im Europaparlament, als Steuer- und Finanzfachmann. Er hat auch das "Netzwerk Steuergerechtigkeit“" gegründet. Wie revolutionär ist aus seiner Sicht diese Mindeststeuer, die da in Venedig festgezurrt wird? "Das ist ein guter Tag für die Steuergerechtigkeit", sagt Giegold. Aber am Ziel sei man noch nicht. "Jetzt kommt es drauf an, dass wir einen echten europäischen Mindeststeuersatz bekommen", sagt Giegold.

Er wünsche sich 21 Prozent Mindeststeuer in der EU statt die bisherigen 15 Prozent. Da komme es nun auf die Staaten an, wo die Großkonzerne ihren Sitz haben, so Giegold.