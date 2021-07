- Urlaub zu Hause: Reiten auf dem Pferdehof

Reiten steigert die Beweglichkeit, trainiert den Gleichgewichtssinn und kräftigt die Muskeln. Für viele ist Pferdesport eine gute Alternative für den Urlaub. Was man auf einem Pferdehof alles machen kann, erzählt Ralf Runau, Geschäftsführer eines Pferdehofs in der Uckermark.



Ferien auf dem Bauernhof, genauer gesagt auf dem Pferdehof, das gehört für einige zur ihrem größten Traum aus der Kindheit. Doch nicht nur Pferdeliebhaber und Familien mit Töchtern können hier einen schönen Urlaub verbringen, weiß Ralf Ruhnau. Er betreibt den Pferdehof Ruhnau, mitten im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin in der Uckermark.

Reiten für jedes Alter



"Sie können aufs Pferd steigen in jedem Alter, wenn die Kondition einigermaßen passt", sagt Ruhnau. Ungeübte Reiter, die nicht sicher im Sattel sitzen könnten, dürften allerdings nicht ins freie Gelände mit den Tieren, obwohl man in Brandenburg mehr Möglichkeiten mit Pferden habe, als in so manchem anderen Bundesland.

Erlebnis mit den Tieren



Ruhnaus Pferdehof ist über die Jahre zu einem richtigen Bauernhof geworden. "Das wollen natürlich auch die Familien gerne haben", sagt er. Man müsse auch gar nicht reiten, sondern das Beschäftigen mit den Pferden genüge den meisten schon als Erlebnis.