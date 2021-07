- Studie: Schüler klagen über Lernrückstände

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf das Lernen ausgewirkt? Das wollten Meinungsforscher von Allensbach in einer Studie genau wissen. Ergebnis: Rund 80 Prozent der Schüler sagen, dass sie komplett oder teilweise große Lernückstände bekommen haben. "Das ist schon bemerkenswert viel", sagt Allensbach-Projektleiter Michael Sommer.



Sommer sagt ganz klar, dass es die Aufgabe der Schulen sein wird, für das Aufholen der Lernrückstände zu sorgen. "Das Spannende an der Studie ist, dass eigentlich noch mal das gezeigt wurde, was wir auch vor Corona schon beobachtet haben", so der Projektleiter. "Das deutsche Bildungssystem ist ja ohnehin ein System, das in hohem Maße soziale Schichtunterschiede befördert. Die Chancengleichheit in der Schule ist so nicht gegeben - und Corona hat soziale Ungleichheit noch mal maßgeblich verschärft."

Vor allem Schulen in der Pflicht



Außerschulische Lernorte wie Bibliotheken, Labore, Jugendhäuser und Vereine könnten eventuell auch etwas auffangen, sagt Sommer. "Aber man muss natürlich sehen, dass die Lernrückstände in hohem Maße dadurch zustandekommen, dass Unterricht ausgefallen ist, nicht adäquat über die Online-Plattformen vermittelt werden konnte im Digitalunterricht und da wird es zwangsweise auch die Aufgabe der Schule sein müssen, mit Aufgaben, mit zusätzlichen Lernangeboten am Nachmittag dort auszuhelfen oder nachzusteuern."

"Nicht alles schlecht"





Positiv sei zu bemerken, dass viele Schüler nach eigener Aussage durch den Digitalunterricht auch Fortschritte gemacht haben - im Umgang mit digitalen Medien und Anwendungen, im Umgang mit Computern. "Aber auch - und das fanden wir sehr spannend -, wenn es darum geht, sich besser zu organisieren, die Zeit besser einzuplanen, auch Prioritäten zu setzen", so Sommer. "All das sind Fähigkeiten, von denen ein Großteil der Schülerinnen und Schüler sagt: Das haben wir dazugelernt." Das würden auch die Eltern bestätigen.



Ein eindeutiges Fazit lasse sich kaum ziehen, sagt Sommer: "Aber insgesamt hat die Pandemie den Schülerinnen und Schülern sicherlich nicht gut getan."