- Bezirksbürgermeister: Mehr Personal und mehr digitale Lösungen

Vertreter von Senat und Bezirken haben sich auf einen Notfallplan geeinigt, um den Terminstau bei den Berliner Bürgerämtern zu beenden. Oliver Igel (SPD), der Bezirks-Bürgermeister von Treptow-Köpenick, strebt eine langfristige Lösung mit mehr Personal an, dazu müsse es auch einen Digitalisierungsschub geben.



Man möchte zum Bürgeramt gehen, um einen Personalausweis verlängern zu lassen, doch es gibt keine Termine. Monatelang. Durch die Pandemie, und das Homeoffice vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Stau bei den Terminen in Berlins Bürgerämter richtig schlimm geworden.

Jetzt haben sich Senat und Bezirke auf Notmaßnahmen geeinigt. Konkret: mehr Mitarbeiter:innen, auch von Zeitarbeitsfirmen für die Bürgerämter, 40 sind schon aktiv. Dazu längere Öffnungszeiten der Ämter, teils auch am Wochenende. Damit soll es bis zu 50.000 Termine zusätzlich geben.

Langfristige Lösung nur mit mehr Personal



Oliver Igel (SPD), Bezirks-Bürgermeister von Treptow-Köpenick, erklärt, dass es auch in seinem Bezirk kaum freie Termine gäbe. "Die Termine sind wirklich sehr rar." Zu den beschlossenen Notmaßnahmen sagt er: "Die Richtung stimmt. Der Schlüssel für die Lösung des Problems ist tatsächlich Personal (…) – und zwar auf Dauer." Aber: Es gehe auch darum, das Problem langfristig zu lösen.

Dies werde eine Herausforderung werden, denn es sei nicht so einfach, Personal zu bekommen und schnell auszubilden. Viele Mitarbeitende seien auch bereit mehr am Wochenende zu arbeiten. Es sei aber eine hohe Belastung und ein sensibles Thema. "Denn die Kolleginnen und Kollegen werden schon an fünf Tagen der Woche beschimpft." Nun käme noch ein sechster hinzu. Viele würden aktuell den Unmut der Bevölkerung zu spüren bekommen.

Mehr digitale Möglichkeiten

Langfristig brauche man insgesamt bei den Dienstleistungen mehr digitale Möglichkeiten, damit man nicht bei jedem Anliegen auf dem Amt erscheinen müsse, so Igel. Vieles sollte digital erledigt werden können in Zukunft. "Das würde schon für eine Entspannung sorgen", sagt Igel.