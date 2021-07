- Energieexpertin: "Brückentechnologien sind eine Brücke ins Nichts"

Vor zehn Jahren stimmte der Bundesrat als letzte beteiligte Instanz dem Gesetz zum Ausstieg aus der Atomenergie zu. Was hat sich seitdem in der Energiepolitik getan? Claudia Kemfert, Leiterin der Energieabteilung beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), stellt der Bundesregierung ein verheerendes Zeugnis aus.

"Lange Aussitzen": Diese Reaktionszeit auf Probleme wird Angela Merkel gerne angehängt. Dabei gibt es ein drastisches Gegenbeispiel: den Ausstieg aus der Atomenergie. Keine vier Monate nach der Nuklear-Katastrophe von Fukushima war die historische Wende in der deutschen Energiepolitik beschlossen. Vor zehn Jahren stimmte als letzte Instanz der Bundesrat zu.

Jetzt sind nur noch sechs AKWs am deutschen Netz, Ende nächsten Jahres werden die letzten stillgelegt. Claudia Kemfert leitet die Energieabteilung beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ist Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung. Sie sagt: Man könne heute alle Atomkraftwerke abschalten und hätte immer noch genug Strom fürs deutsche Stromnetz.

Kritik am Ausbau der Kohleenergie

Kritik übt Claudia Kemfert an dem Ausbau der Kohleenergie in den letzten Jahren: "Das war ein großer Fehler. Da hat man falsche Prioritäten gesetzt." Man hätte laut Kemfert viel mehr von Anfang an auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien setzen sollen. Hier wurde zu lange ausgebremst und auch unnötig Arbeitsplätze zerstört. Gezielte Rahmenbedingungen müssten nun verbessert werden. "Da steht man noch immer auf der Bremse", sagt Kemfert. Das müsse sich dringend ändern.

Es müsse auch endlich beim Verbraucher ankommen, dass Erneuerbare Energien wesentlich billiger sind als das fossile Erdgas. Mit dem Argument der Brückentechnologie hat man sich in die falsche Richtung orientiert. Denn: Sie seien eine Brücke ins Nichts, sagt Kemfert. Man diskutiere immer über Ausstiege, man müsse aber stattdessen endlich über Einstiege diskutieren und sie dann auch beschließen.