- Urlaub zu Hause: Radtouren durch Brandenburg

Der Radtourismus in Brandenburg boomt. Von Tagestouren bis zu längeren Rundfahrten ist alles möglich, was das Radlerherz begehrt. Worauf man achten muss und welche Strecken besonders reizvoll sind, verrät Dirk Wetzel, von der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH.



In Brandenburg sind 11.600 Kilometer Radfernwege und regionale Routen abzuradeln, das reicht für einmal lebenslang Urlaub zu Hause. Dirk Wetzel ist Teamleiter bei der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH. Er plant am liebsten längere Tagestouren per Karte oder per App. "Manchmal lasse ich mich aber auch treiben“, sagt Wetzel. Bei Tagestouren achte er immer darauf, dass schöne Natur und genügend Angebote an der Wegstrecke vorhanden seien.

Ausbau der Radwege gehe weiter voran



Brandenburgs Radwege sind in den letzten Jahren immer besser aufgebaut worden. Dazu gebe es gastronomische Angebote direkt an den Radwegen, selbst wenn mal keine Gasthöfe vorhanden sein wie bei der Aktion "Gastro zum Mitnehmen". Punktuell gebe es sicher noch Dinge, die zu verbessern seien im Radwegeausbau, sagt Wetzel. Aber es zeigten sich bereits einige Modernisierungsinitiativen und die Landkreise hätten mittlerweile dafür "auch fleißig Fördermittel beantragt."