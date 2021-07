- Brandenburger Bauern: "Müssen sehr wassersparend arbeiten"

Der Regen der vergangenen Tage hat für ein Aufatmen bei den Landwirten gesorgt. Die Ernteprognose hat sich verbessert. Dennoch warnt der CDU-Bundestagsabgeordnete und Bauer Hans-Georg von der Marwitz: Die Zukunft gehöre resistenten Pflanzen, die gut mit Wassermangel umgehen können.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Georg von der Marwitz spricht von großen Herausforderungen für die Landwirtschaft in den kommenden Jahren. Die Ernteprognose in diesem Jahr sei nach drei Jahren erstmals wieder gut, so der Landwirt aus Seelow in Märkisch-Oderland. Der Regen in den vergangenen Tagen sei "ein großes Aufatmen" gewesen. Doch es bleibe dabei: "Wir müssen sehr wassersparend arbeiten."

Ernteprognose in diesem Jahr besser

Nach drei sehr trockenen Jahren erwartet der Deutsche Bauernverband diesmal wieder eine bessere Ernte. Beim Getreide würden die Mengen in diesem Sommer um fünf Prozent über dem Vorjahresergebnis liegen, erklärte Bauernpräsident Joachim Rukwied im brandenburgischen Nauen. Insgesamt rechne man mit einem Ertrag von rund 45 Millionen Tonnen.

Wetterextreme machen Bauern zu schaffen

Durch die Niederschläge in den vergangenen zwei Wochen habe sich die Situation in vielen Regionen entspannt. Dadurch würden auch die Grundlagen für eine gute Ernte bei Mais, Rüben und Gemüse gelegt. Zugleich beklagte Rukwied, dass die Wetterextreme weiter zunehmen würden. Es gebe Trockenperioden, dann wieder massiven Regen und auch Hagelschauer. Das belaste die Landwirte.