- Platzeck zur Deutschen Einheit: "Es war für viele ein Zusammenbruch"

31 Jahre ist die Deutsche Einheit jetzt vollzogen: Doch die Kluft zwischen Ost und West ist noch immer groß. Der frühere brandenburgische Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) betont aber: Viele Menschen im Osten hätten einen Zusammenbruch erlebt und Außergewöhnliches geleistet.

Der frühere brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) hat eine positive Bilanz zum Stand der Deutschen Einheit gezogen. Es sei richtig, dass viele Regionen noch nicht den Anschluss bei der Wirtschaftsleistung erreicht hätten, sagte Platzeck. Es werde aber oft unterschätzt, was der Umbruch vor 31 Jahren für die Menschen bedeutet habe. In einigen Regionen habe eine komplette Deindustrialisierung stattgefunden. Was danach geschafft worden sei, sei bemerkenswert.

Wirtschaftliche Leistung in den östlichen Bundesländern bei 81 Prozent des Bundesdurchschnitts

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, hatte zuvor den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit vorgelegt. Danach liegt die wirtschaftliche Leistung in den östlichen Bundesländern bei 81 Prozent des Bundesdurchschnitts.

Skeptische Grundeinstellung gegenüber der Politik

Dem Bericht zufolge haben viele Ostdeutsche im Vergleich zu Westdeutschen eine deutlich skeptischere Grundeinstellung gegenüber der Politik. "Das ist demokratiegefährdend. Wir müssen es schaffen, die Menschen von Demokratie und Rechtsstaat zu überzeugen", so Wanderwitz.