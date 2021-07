- Wahlkampf mit Baerbock: Grüne müssen "hin zu den Themen"

Bei der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock werden im Wahlkampf Fehler und Unzulänglichkeiten sichtbar. Politikwissenschaftler Uwe Jun erteilt der Idee eines Wechsels an der Parteispitze aber eine Absage: Wichtig sei "die Verlagerung weg von der Kandidatin hin zu den Themen."



Der Politikwissenschaftler Uwe Jun hält es für keine gute Idee, Annalena Baerbock nach Kritik an ihr im Wahlkampf als Kanzlerkandidatin abzusetzen. Sie sei "sehr ehrgeizig und machtbewusst", habe aber offenbar ihre Kandidatur teils nicht gut vorbereitet, so Jun. Die Grünen müssten nun, die Fehler, die im Raum stehen, "etwas entkräften".

Wechsel bei der Kandidatur würde Zweifel an "Sturmfestigkeit" nähren

Ein Wechsel an der Spitze würden nur die Zweifel an der Kompetenz und der "Sturmfestigkeit" der Partei aufkommen lassen, meinte Jun. Der Co-Parteichef Robert Habeck könne "nur in Ruhe abwarten", wie sich die Ereignisse entwickelten. Würde er Ansprüche anmelden, würde das von möglichen Wählerinnen und Wählern schlecht ausgelegt werden.

Alles über 20 Prozent: Erfolg für die Grünen



Für den Wahlkampf sagt Jun: "Man muss versuchen, dass man die Verlagerung weg von der Kandidatin hin zu den Themen hingekommt." Dafür stünden die Grünen eigentlich, Baerbock bekomme aktuell mehr Aufmerksamkeit als den Grünen lieb gewesen wäre. Ihm zufolge wären rund 20 Prozent bei der Bundestagswahl im Herbst ein Erfolg für die Grünen - höhere Voraussagen seien der "Schwäche der anderen Parteien" geschuldet gewesen.