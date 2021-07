dpa/ Christian Charisius Bild: dpa/ Christian Charisius

Mi 07.07.2021 | 08:05 | Interviews

- "Da war von Social Distancing nicht mehr viel zu sehen"

60.000 Fans in Wembley, dicht an dicht und ohne Maske – in einem Land, in dem die Corona-Inzidenzzahlen rasant ansteigen. Die Britinnen und Briten sind gespalten, was den Kurs ihrer Regierung angeht, sagt Andreas Blum, Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde in London. Die Bilder aus dem Stadion sieht er kritisch.