- Brandenburger Trockenheit: "Der Boden braucht ein Sabbatical"

Die Brandenburger Böden sind angegriffen - insbesondere in der Tiefe fehle das Wasser, sagt Bodenkundlerin Katharina Helming. Helfen könne eine vielfältige Fruchtfolge, die den Böden ermögliche, besser durch Trockenzeiten zu kommen.

Nach Meinung von Katharina Helming, Bodenkundlerin am Leibniz-Institut für Agrarlandschaftsforschung, brauchen die angegriffenen Brandenburger Böden einen regelmäßigen Wechsel ihres Anbaus. Eine vielfältigere Fruchtfolge könne die Folgen des Klimawandels mildern.

Böden "füttern mit organischen Strukturen"

"Im Grunde braucht der Boden ein Sabbatical zwischendurch", meint Helming. Das helfe, durch Trockenperioden besser hindurch zu kommen. "Für die Landwirte ist der Boden die beste Versicherung gegen die Folgen des Klimawandels." Die Bauern müssten die Böden quasi füttern mit organischen Strukturen.

Nur die oberen 15 Zentimeter ausreichend feucht

Insbesondere in den unteren Erdschichten fehle es an Wasser, so Helming. Die oberen 15 Zentimeter seien durch die heftigen Regenfälle in der vergangenen Woche aufgefüllt worden - aber darunter sei es zu trocken. Die besten Böden in Brandenburg gebe es im Oderbruch und in der Uckermark.