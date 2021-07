- Kinderschutzorganisation zu Missbrauchsprozess: "Ein gutes Urteil"

Der Hauptangeklagte im Kindesmissbrauchsprozess Münster ist zu 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Julia von Weiler von der Kinderschutzorganisation "Innocence in Danger" sagt: "Das ist ein gutes Urteil."



Julia von Weiler, Geschäftsführerin der Kinderschutzorganisation "Innocence in Danger", findet die hohen Haftstrafen für die Hauptangeklagten im Missbrauchskomplex Münster angemessen.

"Das ist ein gutes Urteil", sagte sie. Die anschließenden Sicherungsverwahrungen bedeuteten, dass die Täter nicht so schnell in dieser Gesellschaft leben werden und es immer wieder Prüfungen geben werde.

Nur "die Spitze des Eisbergs": Aufdeckung müsse schneller gehen

Dennoch sei dieses Urteil nur ein "Etappenziel" und bisher "nur die Spitze des Eisbergs" in der Bekämpfung von sexualisierter Gewalt an Kindern. Die Aufdeckung solcher Taten müsse schneller gehen, forderte von Weiler. Kinder müssten so schnell wie möglich aus Misshandlungssitutationen gerettet werden. Das Kind werde nicht nur missbraucht, sondern auch noch ausgebeutet durch die Verbreitung von Aufnahmen.

Große und vernetzte Szene



"Die Szene ist groß, sie ist wahnsinnig gut vernetzt", sagte von Weiler. Sollte man im Umfeld einen konkreten Verdacht auf Missbrauch haben, appelliert sie: "Wischen Sie diese Sorge nicht weg!" Wichtig sei es, Hotlines anzurufen und sich professionelle Unterstützung zu holen.

Freiheitsstrafe von 14 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung

Im Prozess um den Missbrauchskomplex von Münster sind die vier Angeklagten am Dienstag zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht verhängte gegen den 28-jährigen Hauptangeklagten eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung. Ein mitangeklagter Mann aus Schorfheide in Brandenburg muss für 11,5b Jahre ins Gefängnis. Zwei weitere Männer wurden zu 12 beziehungsweise 10 Jahren Haft verurteilt. Für alle wurde anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Männer mehrere Kinder schwer sexuell misshandelt haben. Aufnahmen der Taten wurden im Internet verbreitet.