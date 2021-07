- "Deutschland ist attraktiv als Zielhafen für Geldwäsche"

Panama Papers, Paradise Papers, Wirecard-Skandal: Diese Enthüllungsgeschichten haben das Ausmaß internationaler Geldwäsche-Netzwerke aufgedeckt. Die EU-Kommission will nun handeln. Stephan Ohme, Leiter der Arbeitsgruppe Finanzwesen bei Transparency International, sieht jedoch noch einige Hürden für das Vorhaben.



Geldwäsche habe "gigantische Dimensionen" in der EU, so Ohme. Der Europäische Rechnungshof geht davon aus, dass etwa 1,3 Prozent des europäischen Buttosozialprodukts – also etwa 250 Milliarden Euro pro Jahr – an illegalen Fonds in die EU und innerhalb der EU fließen.





Föderale Strukturen begünstigen eher Geldwäsche



"Deutschland ist attraktiv als Zielhafen", so Ohme. Das Land sei stabil und in Zentraleuropa, man könne hier gut anlegen. Und: Deutschland sei aufgrund seiner föderalen Struktur in Sachen Strafverfolgung und Struktur so komplex, dass dies Aufklärung eher behindere. In Deutschland, so Ohme weiter, sind Aufsichtbehörden zersplittert, es gibt nur wenige Absprachen und geringe Kenntnisse internationaler Strukturen. Auch die deutsche Finanzaufsicht – wie BaFin und Finance Intelligence Unit – seien nicht gut aufstellt, so der Geldwäsche-Experte. "Leider haben wir in Deutschland ein System, bei dem sich die Wirtschaft weitestgehend selbst kontrolliert", sagte Ohme in Bezug auf die BaFin. Der Fall Wirecad stehe exemplarisch dafür.





Ohme: Geldwäsche muss international angegangen werden



Es sei "zwingend erforderlich", dass auf europäischer Ebene etwas geschehe, sagte der Finanzspezialist. Geldwäsche sei ein internationales Problem, das mit nationalen Antworten nicht beherrschbar sei. Die EU-Kommission will es über eine Rechtsverordnug versuchen, doch diese nannte Ohme eine "Sisyphos-Aufgabe".