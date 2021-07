- Urlaub zu Hause: Brandenburger Seenplatte

Ob Urlaub auf dem Hausboot oder Kanuwandern: Die Brandenburger Seen und Flüsse locken im Sommer zahlreiche Menschen an. Wassertourismus ist ein wachsender Wirtschaftszweig, bringt aber auch neue Anforderungen mit sich, sagt René Kohl, Geschäftsführer der Tourismusförderung Oberhavel GmbH.



Brandenburg sei reich an Seen und Fließgewässern – und es gebe einfach für alle etwas: Vom Kanuwandern bis zum Familienhausboot. Die Brandenburger Seenplatte sei ein toller Ort für Erholung, sagte Kohl. Sie ziehe Menschen aus Berlin und Brandenburg, aber auch anderen Teilen Deutschlands und sogar Europas an. Man stehe auch in engem Austausch mit der Mecklenburger Seenplatte, so Kohl: "Uns trennen faktisch nur Verwaltungsgrenzen."





Wassertourismus in Brandenburg wichtiger Wirtschaftsfaktor





Anfang des Jahres wußte man noch nicht, wie die Saison 2021 werden würde – in der Ferienzeit seien aber nun "alle, die auf dem Wasser sein wollen, unterwegs", so Kohl. Der Tourismus auf dem Wasser ist für die Regionen ein "ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor".





Neue Anforderungen durch Wassertourismus





Aber: Der intensive Sommer-Tourismus bringe auch neue Anforderungen mit sich. Vor allem Infrastruktur und Umweltverträglichkeit seien gefragt. Dazu gehörten der Ausbau der stark frequentierten Marinas, aber auch naturverträgliche Ankerplätze und Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem Wasser, sagte Kohl. Dies decke sich aber auch grundsätzlich mit den Interessen der Wassertouristinnen und -touristen.