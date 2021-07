- Reporter ohne Grenzen stuft Orban als "Feind der Pressefreiheit" ein

"Viktor Orban hat systematisch und methodisch die Pressefreiheit abgebaut." So begründet Christian Mihr von Reporter ohne Grenzen die Aufnahme von Ungarns Regierungschef auf die Feindesliste der Pressefreiheit. Das sei auch ein Warnschuss an die EU-Kommission.

Ungarns Regierungschef will nach Meinung der Organisation "Reporter ohne Grenzen" gezielt kritische Berichterstattung verhindern - und stuft ihn deshalb als "Feind der Pressefreiheit" ein. "Viktor Orban hat in den vergangenen elf Jahren systematisch und methodisch die Pressefreiheit in einem EU-Mitgliedsland abgebaut", sagte Christian Mihr von Reporter ohne Grenzen.

Konzentration der Medienlandschaft in Ungarn



Orban habe ein autoritäres System aufgebaut, so Mihr. Viele private Unternehmen seien zunächst in einer Medien-Holding konzentriert worden, was zu einer sehr ähnlichen Berichterstattung mehrerer Medien geführt habe.

"Ein Warnschuss" an die EU-Kommission

"Das ist ein Warnschuss", sagte Mihr. "Wir wollen Druck aufbauen." Es gebe einen Rechtsstaatmechanismus in der EU, der aber offenbar nicht funktioniere. Deshalb sei die Aufnahme von Orban auf die Liste der Pressefeinde auch ein "Signal an die EU-Kommission: 'Bitte schaut nicht weg.'"



Liste mit 37 Staatsoberhäuptern und Regierungschefs

Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) führt in ihrer turnusmäßigen Liste der "Feinde der Pressefreiheit" erstmals einen Regierungschef aus der Europäischen Union auf: den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Die Liste umfasst 37 Staatsoberhäupter und Regierungschefs, die in besonders drastischer Weise die rücksichtslose Unterdrückung der Pressefreiheit verkörpern.