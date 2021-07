- Polenz rät zum Parteiausschluss-Verfahren

Der Thüringer CDU-Bundestagskandidat und frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat mit Vorwürfen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk heftige Reaktionen hervorgerufen. In einem Interview warf er den Anstalten "Meinungsmanipulation" vor. Ex-CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz legt Maaßen einen Parteiaustritt nahe, andernfalls müsse die CDU handeln.



Hans-Georg Maaßen, Mitglied der CDU und ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsschutzes möchte die Mitarbeiter der ARD-Tagesschau einem Gesinnungstest unterziehen. Er behauptet auch, dass es Verbindungen zwischen Mitarbeitern der Tagesschau und der linksextremen Szenen gebe. Belegen kann er das nicht. Gucken wir uns die Reaktionen in der CDU an: Der Unions-Vorsitzende in Niedersachsen Bernd Althusmann findet, Herr Maaßen schadet der Partei. Wenn er die Grundwerte der CDU nicht teile, soll er sich eine andere Partei suchen.

Verkennung der Presse- und Meinungsfreiheit

Ruprecht Polenz, ehemals CDU-Generalsekretärr und Vertreter der Union der Mitte, eine liberale Basisbewegung von CDU und CSU, sagt zu den Äußerungen von Hans-Georg Maaßen: "Ich würde der Partei raten, ein Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen zu führen." Laut Polenz verkenne Maaßen das wichtigste demokratische Grundrecht: Presse- und Meinungsfreiheit. "Mit dieser Art der Äußerung schadet er uns", sagt Polenz.

Weiterer Schaden für die Partei

Das, was Maaßen gesagt habe, habe auch mit "rechts-konservativ" nichts mehr zu tun. Polenz habe die Sorge, dass Maaßen bis zur Bundestagswahl der Union mit weiteren Äußerungen schaden werde.