- Der Wunsch nach mehr E-Taxis

Der Senat legt in dieser Woche ein neues Förderprogramm für E-Taxis auf. Gemeinsam mit der Berliner Taxi-Innung wird über den Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Stadt beraten. Wo die Chancen liegen, erklärt Gernot Lobenberg, Leiter der Agentur für Elektromobilität eMO.



Bisher gibt es in Berlin kaum E-Taxis. Möglicherweise ändert sich das bald. Seit 1. Juli können Taxibetriebe in Berlin ihre batteriebetriebenen oder Brennstoffzellen-Fahrzeuge mit bis zu 15.000 Euro je Fahrzeug fördern lassen, dank eines Förderprogramms des rot-rot-grünen Senats. Der will damit die Elektrifizierung im Straßenverkehr vorantreiben und den Kohlendioxid-Ausstoß verringern.

Förderung gehe in richtige Richtung

Gernot Lobenberg leitet die Berliner Agentur für Elektromobilität eMO, eine Abteilung der Wirtschaftsförderung des Berliner Senats. Er erhofft sich von diesem Programm, dass mehr Taxen umsteigen: "Die Resonanz ist auch sehr gut, die Taxiunternehmer melden uns, dass die Förderung in die richtige Richtung geht", sagt Lobenberg.

Die eMO fördert schon länger den gewerblichen Verkehr und animiert kleine und mittlere Unternehmen, auf E-Autos und -Lieferwagen umzusteigen. Die Landesbetriebe und die BVG seien hier Vorreiter. "Der nächste Schwung kommt jetzt.“ Ein Viertel aller neu Zugelassenen seien bereits E-Autos. Man müsse nun bei den LKW weitermachen.

Verbesserung der Ladeinfrastruktur

Was muss aber noch passieren, dass noch mehr Leute umsteigen? Man sei dabei die öffentliche Ladeinfrastruktur auszubauen, so Lobenberg. Darüber hinaus müsse man hier aber ebenfalls im privaten und gewerblichen Bereich nachlegen.